İngiltere'de koronavirüs önlemleri ! Kapatılacak...

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da İtalya, İspanya ve Fransa'nın ardından en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan İngiltere'de hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni önlemler aldı.

EĞLENCE MEKANLARI KAPATILACAK

İngiliz hükümeti, koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 167 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 269 vaka tespit edildi.

NEW YORK'DA KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Öte yandan, ABD'nin en kalabalık şehri New York'da zorunlu hizmetler hariç tüm kamu ve özel kuruluşların faaliyetleri durduruldu. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi.