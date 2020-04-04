  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 04 Nisan 2020 16:49

İngiltere'de koronavirüse 708 kurban daha

İngiltere'de son 24 saat içinde 708 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede vaka sayısı 41 bin 903'e, toplam can kaybı 4 bin 313'e yükseldi.

İngiltere'de koronavirüse 708 kurban daha
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Koronavirüs nedeniyle İngiltere’de son 24 saatte 708 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde toplamda 4 bin 313 kişi öldü.

Ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısının ise 41 bin 903’e yükseldiği belirtildi.

BAKIM EVİNDE YAŞAYAN 13 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Birleşik Krallığın kuzeyinde bulunan İskoçya’nın Glasgow kentinde bulunan bir bakım evinde 1 haftada 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bakım evinde çalışan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle, ölümlerin virüs kaynaklı olduğundan şüphe ediyor.  

Glasgow’da bulunan Burlington Court yaşlı bakım evinde, bir haftalık süreçte 13 kişi yaşamını yitirdi. Bakım evinde çalışan 2 görevlinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından sonra yetkililer, bakım evindeki ölümlerin koronavirüsten kaynaklı olabileceğini düşünüyor. Bakım evini işleten firma, bakım evinde salgına karşı ciddi tedbirlerin uygulandığını ve gelişmelerden resmi kurumlara bilgi vereceklerini ifade etti.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ingiltere , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM