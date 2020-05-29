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  4. 29 Mayıs 2020 20:53

İngiltere'de koronavirüsten 324 kişi daha hayatını kaybetti

İngiltere Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili son verileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 324 kişi hayatını kaybederken 2 bin 95 yeni vaka tespit edildi.

İngiltere'de koronavirüsten 324 kişi daha hayatını kaybetti
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Covid-19 salgınına ilişkin açıklanan verilere göre, Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 38 bin 161’e, toplam vaka sayısı ise 271 bin 222’ye yükseldi.

Corona virüsü salgınına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Rishi Sunak, son bir gün içinde 31 bin 458 corona virüsü testinin uygulandığını, ülkede toplam test sayısının 4 milyon 43 bin 686’e yükseldiğini açıkladı.

Birleşik Krallık’ta Pazartesi günü corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılması noktasında yeni bir aşamaya geçiliyor. Karara göre, 6 kişinin bir araya gelip yan yana dolaşması serbest olacak.

Yapılan açıklamada, kişi sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte polisin, evlerin ön ve arka bahçelerini “eğer ciddi bir kural ihlali” olmaması durumunda denetleyemeyeceği kaydedildi. 

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