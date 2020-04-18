SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1890'A YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 18 Nisan 2020 17:32

İngiltere'de koronavirüsten 888 ölüm daha

İngiltere’de yeni tip koronavirüs nedeniyle 888 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 15 bin 464’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 114 bini aştı.

İngiltere'de koronavirüsten 888 ölüm daha
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İngiltere’de Korona virüs salgınında son 3 gündür can kayıplarında en yüksek artış yaşanıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle 888 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısının 15 bin 464’e yükseldiği belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 114 bin 217’ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, son bir günde 21 bin 389 kişiye korona virüs testi yapıldığı, toplam test sayısının 460 bin 437’ye ulaştığı kaydedildi.
İngiltere’de dün 847 kişi, perşembe günü ise 861 kişi korona virüsten hayatını kaybetmişti.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ingiltere , salgın , ölümcül virüs , pandemi , koronavirüs , corona , coronavirüs , korona , covid , kovid , kovid-19 , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM