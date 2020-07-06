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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 241 OLDU
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  4. 06 Temmuz 2020 18:22

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 artarak 44 bin 236'ya çıktı.

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 236'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 352 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 768 oldu.

Ülkede raporlamada yaşanan sorunlar nedeniyle hafta sonları yayımlanan verilerde eksiklik yaşanıyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD vecov Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

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ingiltere , salgın , korona , koronavirüs
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