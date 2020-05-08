İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Birleşik Krallık’ta günlük corona virüsü toplantısına başkanlık eden Çevre Bakanı George Eustice, bugün yapılan test sayısının 97 bini aştığını, ülkede toplam vaka sayısının ise 211 bin 364’e yükseldiğini kaydetti.

Bakan, gıda dağıtımı yapan yardım kuruluşları için 16 milyon sterlinlik yeni bir paket açıkladı.

VİRÜS BULAŞMA HIZI

BBC’deki habere göre, basından gelen bir soru üzerine İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tıp direktörü Prof. Stephen Powis, ülkede virüsün bulaşma hızını gösteren R katsayısının 0,5 ile 0,9 arasında olduğunu, bu rakamın bölgeden bölgeye değiştiğini söyledi.

Başbakan Boris Johnson, İngiltere’nin kısıtlamaları gevşetmesi ile ilgili planları Pazar günü açıklayacak.

Covid-19 nedenli ölüm sayısında Birleşik Krallık bu hafta Avrupa’da ilk sıraya yükseldi. Dünya sıralamasında ise ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.