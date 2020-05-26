İngiltere'de kriz! Devlet bakanı istifa etti

İngiltere’de Dominic Cummings'in salgın yasaklarını hiçe sayarak şehirler arası seyahat yapmasının yankıları sürüyor. Bugün kabinede yer almayan Devlet Bakanı ve İskoç Muhafazakâr Parti üyesi Douglas Ross, Johnson'ın danışmanına sahip çıkmasına tepki göstererek istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Ross, “Son günlerde yaşanan olaylar artık hükümetin bir üyesi olarak çalışamayacağım anlamına geliyor” dedi. Taraflardan yapılan açıklamaların kendisini tatmin etmediğini belirten Ross, bunu İngiliz halkına da açıklayamayacağını belirtti.

Hükümetin hayata geçirdiği kurallar nedeniyle pek çok kişinin ailelerinden ayrı kaldığını, sevdikleri insanlara veda edemediğini, hasta akrabalarını ziyaret edemediklerini vurgulayan Ross, “Onlara ‘siz hepiniz yanlış yaptınız ama hükümet danışmanı doğrusunu yaptı’ diyemem. Bir baba olarak benim de temel güdüm ailem için en iyisini yapmaktır. Bu korkunç virüsü kapmadığımız için şanslıyız, ama eğer yakalanırsak hükümetin tavsiyesine uyup evde kalmak durumundayız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Guardian ve Daily Mirror gazetelerinin yaptığı araştırmaya göre mart ayı sonlarında, bütün ülkede Coronavirus konusunda en sıkı önlemlerin ilan edildiği dönemde, Dominic Cummings, başkent Londra'daki evinden çıkıp 424 kilometre mesafedeki Durham'a, ailesinin yanına gitti.

Cummings'in Durham’da bulunduğu süre zarfında da evde kalma çağrılarına uymadığı, ayrıca nisan ortasında ailesiyle Londra'ya döndükten sonra bir kez daha Durham'a gidip döndüğü de iddia edildi.

Bu durum hem siyasette hem kamuoyunda infial yarattı.

Cummings, yaptığından pişmanlık duymadığını ve istifa etmeyi düşünmediğini belirtiyor.

Hükümet de, Cummings'in çocuğu için bu ziyareti yaptığını ve bunun kuralları ihlal ettiği anlamına gelmediğini savunuyor.