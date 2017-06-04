İngiltere'de seçimler iptal olacak mı ? Karar verildi...

İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra'daki terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, 3 teröristin masum sivillere saldırdığını söylerken, İngiliz hükümetinin terörle mücadele yöntemlerini gözden geçireceğini ifade etti. Terör saldırısının ardından 8 Haziran'da düzenlenecek seçimlerin ileri bir tarihe alınmasına yönelik başlatılan kampanyalara yönelik konuşan May, seçimin planlandığı tarihte meydana geleceğini söyledi. İngiltere'de bugün askıya alınan sçim kampanyalarına yarın geri dönüleceğini söyledi.

İngiltere'de yayımlanan The Telegraph gazetesi iki hafta içinde yaşanan ikinci saldırının ardından sosyal medyada, 8 Haziran'da yapılacak genel seçimin ertelenmesi yönünde çağrılar yapıldığını aktarıyor.

Londra'da terör dehşeti!.. Çok sayıda yaralı var!