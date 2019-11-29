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  4. 29 Kasım 2019 17:48

İngiltere'de terör alarmı! Polis Londra Köprüsü'nü kapattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre, Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu.

İngiltere'de terör alarmı! Polis Londra Köprüsü'nü kapattı
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Metropolitan Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olaya müdahale için ekiplerin yönlendirildiği, gelişmelerle ilgili detaylı bilgilerin paylaşılacağı duyuruldu.

Köprü trafiğe kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

İngiliz basınının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu silah seslerinin ardından, sosyal medyada da köprüden birçok kare paylaşıldı.

Paylaşılan karelerde çok sayıda polis arabası dikkat çekerken, bir kamyonun etrafının sarıldığı görülüyor.

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ingiltere , londra köprüsü
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