İngiltere'den ABD'ye büyük şok !

İngiltere Başbakanı May’in sözcüsü, ABD’nin çekildiği İran nükleer anlaşmasını, Fransa ve Almanya’yla birlikte sürdürmeye karar verdiklerini duyurdu.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına katılmayacağını resmen açıkladı.

Almanya Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Avrupa Birliği zirvesinde bir araya geldiklerini duyuran sözcü, üç ülkenin de İran’la yapılan nükleer anlaşmayı sürdürme kararı aldığını belirtti.

Açıklamaya göre, üç lider de İran’ın anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesinin devamından yana.

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilerek ekonomik yaptırımların yeniden başlatılacağını açıklamasının ardından, Avrupa ülkeleri çözüm arayışına girmişti.

Son olarak İran nükleer anlaşmasını hayatta tutmaya söz veren İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü. Mogherini, İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülebilmesi için, tarafların “sorunlara yakın zamanda pratik çözümler bulmayı kabul ettiğini” açıklamıştı.