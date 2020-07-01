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  4. 01 Temmuz 2020 18:01

İngiltere'den aşı müjdesi! İnsanlı deneylerde başarı sağlandı

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında 3. faz insanlı deneylerde müjdeli haber geldi. Yapılan denemelerde insan vücudunun virüse karşı bağışıklık gösterdiği belirlendi.

İngiltere'den aşı müjdesi! İnsanlı deneylerde başarı sağlandı
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Oxford Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen Covid-19 aşı çalışmaları sonucunda insan vücudunun virüse karşı bağışıklık sağlayacak doğru yanıtı verdiğini bildirdi.

İngiliz Reuters haber ajansının da duyurduğu haberde, Oxford Üniversitesi’nde vaksinoloji profesörü olan Sarah Gilbert üçüncü faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişinin aşılandığını belirtti.

Ancak araştırmaya liderlik eden Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğine dikkat çekti.

Oxford Üniversitesi’nin desteğiyle geliştirilen aşının AstraZeneca adlı İngiliz firma tarafından seri şekilde üretilmesi bekleniyor. 

“EN KÖTÜSÜNE HAZIRLIKLI OLUN”

Aşının piyasaya çıkışı için net bir tarih verilmezken araştırmacılar, aşının kış aylarına yetişemeyecekmiş gibi hareket edilmesi ve en kötüye hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Açıklama yapan yetkili ayrıca ABD’den aşı ithalatına bel bağlamak istemediklerini belirterek ABD’deki aşılama sırasının oldukça uzun sürmesini beklediklerini söyledi.

Sözcü

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