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  4. 16 Nisan 2020 23:57

İngiltere'den Çin'e koronavirüs mesajı

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yerine vekaleten bakan Dışişleri Bakanı Raab, koronavirüsün nasıl ortaya çıktığıyla ilgili Çin'e sorular soracaklarını açıkladı.

İngiltere'den Çin'e koronavirüs mesajı
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İngiltere'de Başbakan Johnson'ın corona virüsüne yakalanmasının ardından yerine vekaleten bakan Dışişleri Bakanı Raab, İngiltere'deki sokağa çıkma yasaklarının Haziran sonuna kadar kaldırılabileceği sinyalini verdi. Raab ayrıca Çin hakkındaki soruya da "Virüsün nasıl ortaya çıktığı ve çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor sorular sormamız gerekecek" yanıtını verdi.

Ülkedeki corona virüsü salgını hakkındaki gelişmeleri kamuoyuna duyurmak için basın toplantısı düzenleyen Raab, ülkedeki vakalarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Kısıtlamaların en az 3 hafta daha sürmesi gerektiğini belirten Raab, virüsün anavatanı Çin’e de mesajlar verdi.

Raab, “Meselede tüm açıları dikkate almalı ve dengeli olmalıyız. Ancak hiç şüphe yok ki bu krizden sonra işler eskisi gibi olmaz. Bunun (virüs) nasıl ortaya çıktığı ve çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor sorular sormamız gerekecek” dedi.

Sözcü

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