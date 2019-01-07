İngiltere'den dikkat çeken reklam filmi ! Namaz kılan asker...

İngiltere, orduya Müslüman asker katılımını arttırmak için reklam filmi yayınladı. Filmde Müslüman bir askerin görev yaptığı sırada ibadet ettiği görülürken, ordu mensubu askerlerin 'inançlarını muhafaza edebildiğine' dair mesaj veriliyor

Propaganda amacıyla kullanılan "Army Jobs" isimli Youtube hesabından yayınlanan video sosyal medyada tekrar dolaşıma sokuldu.

İNGİLTERE, MÜSLÜMAN ASKERLERİN KATILIMINI ARTIRMAK İSTİYOR

Orduya Müslüman asker katılımını arttırmak için çekilen reklam filminde, Müslüman bir askerin görev yaptığı sırada ibadet ettiği görülürken, ordu mensubu askerlerin 'inançlarını muhafaza edebildiğine' dair mesaj veriliyor.

Türkçe anlamı "Ordunun Vazifeleri" olan Youtube kanalı, İngiltere ordusuna katılım için propaganda içerikli videolar yayınlıyor.