İngiltere'den ''Filistin'i tanıma'' çıkışı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, genel seçimleri kazanmaları halinde Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını söyledi.



İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen İşçi Partisi konferansının son günü, dünyayı şaşırtan bir çıkışa sahne oldu.

Partinin lideri Jeremy Corbyn, genel seçimde kazanmaları halinde, Filistin’i hemen tanıyacaklarını söyledi:

“İsrail güçlerinin Gazze’deki yüzlerce silahsız göstericiyi vurmasını ve İsrail’in ayrımcı Ulus Devlet Yasası’nın kanunlaştırmasını partimiz tamamen kınıyor.

İki devletli çözümü gerçeğe dönüştürmek için, göreve gelir gelmez Filistin’i devlet olarak tanıyacağız.”

İngiltere'de genel seçimlerin normal koşullarda 2022'de yapılması bekleniyor. Ancak ülkenin AB'den çıkmasını öngören Brexit kararının kördüğüme dönüşmesi, erken seçimleri gündeme getirdi.,