İngiltere'den kritik ''operasyon'' açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Johnson’ın sözcüsü, Türkiye’nin olası bir askeri operasyon düzenleyeceğine yönelik iddialar konusunda derin endişe duyduğunu söylerken, “ABD askerinin hareketleri ABD’yi ilgilendirir” dedi.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Andrew Murrison, “Türkiye’nin tek taraflı askeri müdahaleden kaçınması konusunda hep net olduk. Böyle bir hamle bölgeyi istikrarsızlaştırabilir ve IŞİD’i sonuna kadar bitirmek için başlatılan mücadeleye zarar verebilir” dedi.

