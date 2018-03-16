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  4. 16 Mart 2018 17:47

İngiltere'den Putin'e şoke eden suçlama

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Rusya ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

İngiltere'den Putin'e şoke eden suçlama
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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Rusya ile kriz yaratan olayın emrinin bizzat Putin tarafından verilmiş olabileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, sinir gazıyla zehirleme kararının Britanya'yı lekelemek için doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı gibi göründüğünü söyledi. Reuters'ın haberine göre Johnson, "Sinir gazı saldırısı Putin'in kararı olabilir" ifadelerini kullandı.

Johnson, açık bir şekilde bu sinir gazı saldırısını Rusya'nın yönettiğini belirtti. Boris Johnson, "Rus halkına karşı sorunumuz yok, bizim sorunumuz Putin ve Kremlin ile. İngiliz topraklarında gerçekleştirilen sinir gazı kullanımı, Putin'in kararıydı" açıklamasında bulundu.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının Rus yapımı Noviçok gazıyla zehirlenmesinin ardından, İngiltere ile Rusya arasında ipler kopma noktasına geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus casusunun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu savunarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, bu gelişme üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı da misilleme olarak Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Johnson dün yaptığı açıklamada da, eski casusun sinirinden alınan bir örneğin değerlendirilmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderileceğini belirtti.

ingiltere , sinir gazı , putin
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