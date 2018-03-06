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  4. 06 Mart 2018 20:33

İngiltere'den Rusya'ya sert mesaj

Eski Rus ajanı Skripal'in yaşadığı bilinç kaybı hakkında İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson açıklamalarda bulundu.

İngiltere'den Rusya'ya sert mesaj
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Eski Rus ajanı Skripal’in bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunması hakkında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, bu olayda herhangi bir devletin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde “güçlü” karşılık vereceklerini söyledi.

İngiliz parlamentosunda milletvekillerine hitap eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmasında herhangi bir devletin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde “güçlü” karşılık vereceklerini söyledi. 

''Zehirlenen'' Rus ajan için yeni hamle''Zehirlenen'' Rus ajan için yeni hamle

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve bu aşamada önyargılı  olmanın yanlış olacağını belirten Johnson, “Parlamentoyu temin ederim ki eğer bu  olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve  güçlü bir şekilde yanıt verecektir” dedi.

İngiltere’de daha önce maruz kaldığı radyoaktif madde  nedeniyle  hayatını kaybeden bir diğer Rus ajanı Aleksandr Litvinenko’yu hatırlatan Johnson,  “Bütün dünyadaki devletlere sesleniyorum, İngiltere toprağında masum canları  almaya dönük hiçbir girişim yaptırımsız ve cezasız kalmayacak.” ifadelerini  kullandı.

Eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia, pazar akşamı İngiltere’nin  Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde  bulunmuştu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, "ne olduğu belirlenemeyen bir  maddenin etkisinde" kaldıkları iddia edilen 66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki  kızı Yulia’nın hastanede yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtiliyor.

İngiliz polisi baba - kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir  restoran ile bir barı kordona alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit  edilen şüpheli bir erkek ile kadının da kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006  yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile  Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal’in, Salisbury’de düşük profilli  bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz  dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de  ifşa ettiğini  öne sürmüştü.

Eski Rus ajanı Litvinenko'nun zehirlenmesi

MI6 için çalışan bir diğer eski KGB ajanı Alexander Litvinenko,  Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden  zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları  İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden  olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten  bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet  imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı  tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı  Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati  çekmişti.

ingiltere , rusya , skripal
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