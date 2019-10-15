İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye'ye yapılan silah ihracatı hakkında açıklamalarda bulundu. Raab, "Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını sürekli ve dikkatli inceleme altında tutuyoruz." dedi.



"YENİ LİSANS VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kaygılarını ilettiklerini belirten Raab, "Bu incelemeyi sürdürürken Suriye'deki askeri operasyonlarda kullanılabilecek hiçbir yeni silah ihracatı lisansı vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

AMBARGOYU İNGİLTERE'NİN ÖNLEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İngiliz basını, İngiltere'nin dün yapılan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme getirilen Türkiye'ye toplu silah ambargosuna itiraz ettiğini ve bu yönde ortak karar alınmasını önlediğini iddia etmişti.

İngiltere Savunma Bakanı'ndan harekat açıklaması