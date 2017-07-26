İnternet sapığına sokak ortasında tuzak kurup yakalattılar

İngiltere'de pedofilleri ifşa eden bir grup, 13 yaşındaki bir kızla buluşmaya giden bir pizza ustasını Newcastle şehir merkezinde görüntüledi.

Times Meydanı'ndaki randevuya gelen pedofoliye kızın yaşını bilip bilmediği birkaç kez soruluyor. Yere bakıp yanıtlayan 32 yaşındaki pizza ustası, üst üste gelen soruya 'Hayır' yanıtı veriyor.

Meydandan hemen uzaklaşmak isteyen pedofili, polis tarafından gözaltına alındı. Pizza ustası, çocuklarla cinsel ilişkiye kalkışma suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Dark Justice adlı grup, 32 yaşındaki pizza ustasının küçük kızla yazışmalarını da yayınladı.

Grubun daha önce ortaya çıkardığı 80 pedofili hapsi boyladı.