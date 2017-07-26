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  4. 26 Temmuz 2017 12:21

İnternet sapığına sokak ortasında tuzak kurup yakalattılar

İngiltere'de internette tanıştığı 13 yaşındaki bir kızla buluşmaya giden pedofili zanlısı kendisine tuzak kurulduğunu anlayınca kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İnternet sapığına sokak ortasında tuzak kurup yakalattılar
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İngiltere'de pedofilleri ifşa eden bir grup, 13 yaşındaki bir kızla buluşmaya giden bir pizza ustasını Newcastle şehir merkezinde görüntüledi.

Times Meydanı'ndaki randevuya gelen pedofoliye kızın yaşını bilip bilmediği birkaç kez soruluyor. Yere bakıp yanıtlayan 32 yaşındaki pizza ustası, üst üste gelen soruya 'Hayır' yanıtı veriyor.

Meydandan hemen uzaklaşmak isteyen pedofili, polis tarafından gözaltına alındı. Pizza ustası, çocuklarla cinsel ilişkiye kalkışma suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Dark Justice adlı grup, 32 yaşındaki pizza ustasının küçük kızla yazışmalarını da yayınladı.

Grubun daha önce ortaya çıkardığı 80 pedofili hapsi boyladı.

 

 

sapık , gözaltı , pedofili
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