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  4. 16 Haziran 2020 20:09

Irak'ta koronavirüsten can kaybı 700'ü geçti

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 60 artarak, 712'ye ulaştı. Ülkede sağlığına kavuşanların sayısının ise 9 bin 862 olduğu kaydedildi.

Irak'ta koronavirüsten can kaybı 700'ü geçti
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 712'ye ulaştığına işaret edilen açıklamada, vaka sayısının da 1385 artarak 22 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 591 Kovid-19 hastasının daha iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 9 bin 862 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 981'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 693'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

 
Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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