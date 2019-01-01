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  4. 01 Ocak 2019 22:08

Irkçı saldırı: Aracını göçmenlerin üzeirne sürdü

Almanya'da 50 yaşında bir sürücü aracını göçmenlerin üzerine sürdü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Irkçı saldırı: Aracını göçmenlerin üzeirne sürdü
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Almanya'nın Bottrop şehrinde 50 yaşında bir Alman sürücü aracını sığınmacıların üzerine sürdü, 4 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Saldırgan 2 farklı noktada daha benzeri saldırı yaptı; ancak insanlar kaçarak kurtuldu.
 
Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki saldırgan, yılbaşına saatler kala, önce Bottrop şehrinde kaldırımda yürüyen bir kişinin üzerine aracını sürdü ancak adam kaçtı. Saldırgan aynı bölgede daha kalabalık bir caddeye girdi ve kaldırımdaki sığınmacıları hedef alarak aralarına daldı. Saldırıda Afgan ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen, 4 kişi ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ESSEN'DE DE ARACINI İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Komşu şehir olan Essen'e kaçan sürücü, burada da otobüs durağında bekleyenlerin üzerine aracını sürdü. İnsanlar kaçınca, sürücü de uzaklaştı ancak polis, saldırganı yakaladı.

Alman polisi, "Soruşturma makamları, sürücünün 'yabancı düşmanlığı' tutumundan kaynaklanabilecek bir saldırıda bulunduğunu düşünüyorlar" diye açıklama yaptı.

DHA

ırkçı saldırı , araç , göçmen , almanya
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