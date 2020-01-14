İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebi reddedildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mektubunda bağımsızlık referandumu yapabilme yetkisinin İngiltere Parlamentosu'ndan İskoç Parlamentosu'na devriyle ilgili talebi "dikkatle incelediğini" belirtti.

2014'te yapılan referandumda İskoç halkının Birleşik Krallık'ta kalma yönünde oy kullandığını kaydeden Johnson, sonuca o dönem her iki hükümetin saygı göstereceğini taahhüt ettiğini hatırlattı.

İngiltere hükümetinin, İskoç halkının demokratik tercihini desteklemeye devam edeceğini belirten Johnson, "Bu nedenle, başka bağımsızlık referandumlarına yol açacak bir yetki devri talebini kabul edemem." dedi.

Yeni bir bağımsızlık referandumunun İskoçya'nın yaşadığı siyasi durgunluğu devam ettireceğini savunan Johnson, İskoçya yönetimine "Birleşik Krallık'ın tamamını bir araya getirme" ve "ülkenin potansiyelini ortaya çıkarma" çağrısı yaptı.

BAĞIMSIZLIK TALEBİ

İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenin yüzde 55'i İngiltere ile birlikten yana oy kullanmıştı ancak İngiliz hükümeti referandum kampanyasında, İskoçya'nın bağımsızlığı seçmesi halinde AB üyeliğini de kaybedeceği tehdidini öne çıkarmıştı.

Brexit'le beraber durumun değiştiğini savunan İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, geçen ay merkezi hükümete ülkede ikinci bağımsızlık referandumu yapılması için bölgesel yönetime yetki devretmesi çağrısı yapmış ve bu talebi yazılı da iletmişti.

Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisinin (SNP) 12 Aralık'ta yapılan seçimde İskoçya'daki oyların yüzde 45'ini almasını da bağımsızlık talebi yönünde güçlü bir işaret olduğunu savunmuştu.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık genelinde, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Ancak İskoçya halkı, yüzde 62'yle referandumda hayır oyu vermişti.