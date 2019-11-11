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  4. 11 Kasım 2019 10:54

İslami protestoda üstsüz eylemci şaşkınlığı

Fransa'nın başkenti Paris'te Femen üyesi bir kadın, İslam karşıtlarını protesto edenlerin gösterisine katıldı. FEMEN üyesi protestolar sırasında üstsüz kaldığı anda Fransız polisi tarafından ablukaya alındı.

İslami protestoda üstsüz eylemci şaşkınlığı
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Yürüyüş sırasında üzerindeki gömleği çıkaran kadın iki yumruğunu havaya kaldırarak yarı çıplak kaldı. Eylemcinin üzerindeki "Laikliğin değerini düşürmeyin" sloganı dikkat çekti.

Euronews’in haberine göre; İsviçre Radyo Televizyon kurumunun Fransa muhabiri paylaştığı twitter mesajında sivil polisin eylemcinin etrafında güvenlik çemberi oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Geçen ekim ayının başında Femen üyesi aktivistler Fransa'da eşleri ya da eski eşleri tarafından öldürülen 114 kadın için protesto gösterisi düzenlemişti.

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