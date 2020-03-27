SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE BİR İLK! BELDE KARANTİNAYA ALINDI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 27 Mart 2020 14:42

İspanya: Çin'den alınan test kitleri bozuk çıktı

Avrupa'da, İtalya'dan sonra koronavirüsten en çok etkilenen ikinci ülke olan İspanya, Çin'den alınan koronavirüs test kitlerinin, pozitif vakaları tespit edemediğini açıkladı.

İspanya: Çin'den alınan test kitleri bozuk çıktı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İspanya, Çin’den alınan hızlı corona virüs tanı testlerinin, pozitif vakaları tutarlı bir şekilde tespit edemediğini ve bunları üreticiye iade edeceğini söyledi.

İspanyol El Pais gazetesi, mikrobiyologların, Bioeasy adlı Çinli bir şirketten aldığı testlerin virüs vakalarının sadece yüzde 30'unu doğru tanımlayabildiğini bildirdi.

El Pais, sağlık yetkililerine testlerin kullanılmaması gerektiğini söyledi ve İspanya’nın Acil Durum Koordinasyon Merkezi Başkanı, testlerin geri gönderilebileceğini söyledi.

İspanya’daki Çin Büyükelçiliği, Bioeasy testlerinin Çin’in tıbbi bağışlarının bir parçası olmadığını ve firmanın satma lisansının da olmadığını açıkladı.
Pazartesi günü İspanya, Çin ve Güney Kore’den 640 bin hızlı test kiti aldığını söylemişti. Testlerin kaç tanesinin Bioeasy firması tarafından üretildiği belli değil.

Çek Cumhuriyeti’ndeki tıp uzmanları da Çin’den gelen hızlı testlerin düzgün çalışmadığını söyledi ancak bu testlerin de hangi firma tarafından üretildiği belirtilmedi.

İspanya şu an 4 binden fazla ölümle, dünya üzerinde corona virüsten en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke.

Çin'den getirilen hızlı test kitlerinin kullanılmadığı açıklandı!Çin'den getirilen hızlı test kitlerinin kullanılmadığı açıklandı!

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ispanya , çin , avrupa , hızlı test kitleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM