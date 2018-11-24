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  4. 24 Kasım 2018 17:52

İspanya ve İngiltere Brexit konusunda anlaştı

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını içeren anlaşmayı İspanya kabul etti.

İspanya ve İngiltere Brexit konusunda anlaştı
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İngiltere'nin AB'yi terk etmesini ön gören Brexit anlaşması İspanya'nın Cebelitarık vetosu nedeniyle çıkmaza girmişti. İki ülkenin Cebelitarık konusunu ayrıca görüşmesi koşuluyla anlaşmanın sağlandığı açıklandı.

İspanya’dan yapılan açıklamada, “İngiltere’nin birliği terketmesinden sonra Cebelitarık buna dahil olmayacak” denildi.

NE OLMUŞTU?

İspanya, İngiliz toprağı sayılan ancak yapılan Brexit referandumu sonucunda AB’den ayrılmak istemeyen Cebelitarık’ın kapsam dışı bırakılmasını aksi halde İngiltere’nin AB’den ayrılmasını sağlayacak anlaşmayı onaylamayacağını açıklamıştı.

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