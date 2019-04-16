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  4. 16 Nisan 2019 15:20

İspanya'da bomba alarmı

İspanya'da Torre Espacio adlı dev gökdelen yangın nedeniyle tahliye edildi.

İspanya'da bomba alarmı
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İspanya'nın başkenti Madrid'te Birleşik Krallık, Hollanda, Avustralya ve Kanada Büyükelçilikleri'nin de bulunduğu Torre Espacio adlı gökdelen, bomba ihbarı sebebiyle tahliye edildi. Gökdelendeki incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'te Birleşik Krallık, Hollanda, Avustralya ve Kanada Büyükelçilikleri'nin de bulunduğu Torre Espacio adlı gökdelen, bomba ihbarı sebebiyle tahliye edildi.

İspanya polisinden alınan bilgiye göre gökdelende bomba arama ve imha çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarının ardından polis, bomba ihbarının asılsız olduğunu duyurdu.

ispanya , bomba , alarm
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