İspanya'da drone paniği ! Havalimanı kapatıldı

İspanya'nın başkenti Madrid’deki Barajas Uluslararası Havalimanı bugün olağan günlerin dışında bir hareketlilik yaşıyor. Pilotlar, kalkış bölgesinde şüpheli drone hareketi tespit etmeleri üzerine durumu kuleye bildirdi.
Ulaştırma Bakanlığı’yla irtibat sağlanırken, hava sahası en az iki saatliğine uçuşlara kapatıldı.
Reuters’ın duyurduğu gelişmeye göre, inişe hazırlanan 26 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi.
Polisin olayla ilgili bölgedeki soruşturması devam ediyor.
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