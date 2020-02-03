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  4. 03 Şubat 2020 18:10

İspanya'da drone paniği ! Havalimanı kapatıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Havalimanı'nda drone paniği yaşanıyor. Ulaştırma Bakanlığı, hava sahasında şüpheli drone tespit edildiği için uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

İspanya'da drone paniği ! Havalimanı kapatıldı
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İspanya'nın başkenti Madrid’deki Barajas Uluslararası Havalimanı bugün olağan günlerin dışında bir hareketlilik yaşıyor. Pilotlar, kalkış bölgesinde şüpheli drone hareketi tespit etmeleri üzerine durumu kuleye bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı’yla irtibat sağlanırken, hava sahası en az iki saatliğine uçuşlara kapatıldı.

Reuters’ın duyurduğu gelişmeye göre, inişe hazırlanan 26 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Polisin olayla ilgili bölgedeki soruşturması devam ediyor.

Sözcü

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