İspanya'da koronavirüse yakalanan 100 bin vizon itlaf edilecek

İspanya'nın kuzeyinde yer alan Aragon eyaletinde bir hayvan çifliğinde corona virüse rastlandı.

Vizon yetiştirilen çiftlikteki 87 bin canlının Covid-19 testi pozitif çıktı. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da hayvanların itlaf edileleceği duyuruldu.

İtlaf edilecek vizon sayısının yaklaşık 100 bin olduğu belirtildi.

Mayıs ayında çiftlikte çalışan bir işçinin eşinde corona virüs tespit edildi. Daha sonra yapılan incelemelerde bütün çiftlik çalışanlarının Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

Kürkleri nedeniyle çiftlikte sürüler halinde yetiştirilen vizonların itlafından doğacak maddi zararın çiftlik sahibine ödeneceği aktarıldı.

Daha önce Danimarka ve Hollanda'daki vizon çiftliklerinde corona virüs salgını görülmüştü.

Covid-19 pandemisinden çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da şimdiye kadar 28 bin 416 kişi hayatını kaybetti.

Son bir aydır ülkede ölümler durma noktasına geldi ancak Avrupa ülkesi dünya genelinde en fazla ölümün görüldüğü yedinci ülke.

İspanya'daki toplam vaka sayısı da 300 bini aşmış durumda.

Haziran ayının başından beri 500'ün altında seyreden günlük yeni vaka sayısı dün binin üzerine çıktı.