İspanya’da ölü sayısı 15 bin 238’e yükseldi

Corona virüsünün en çok can aldığı ikinci ülke olan İspanya’da salgının seyri yön değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 1 haftada dört gün boyunca düşüş eğilimine giren günlük ölü sayısı, 6 Nisan’da 637’ye kadar düşmüştü.

Devamındaki iki gün yeniden artış gösteren can kayıpları, 7 Nisan’da 743 dün ise 757 olarak kayıtlara geçmişti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkedeki durumla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 683 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı günlük olarak yeniden 700’ün altına düşerken, toplam ölü sayısı ise 15 bin 283’e yükseldi. Toplam vaka sayısı da 146 bin 690’dan 152 bin 446’ya ulaştı.

Ülkede virüse karşı önlemler kapsamında alınan OHAL kararı 26 Nisan’a kadar uzatılmıştı.