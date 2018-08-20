İspanya'da polise saldırı girişimi

İspanya'da, Katalonya bölgesinde bir polis karakoluna bıçakla saldırmaya çalışan bir kişinin vurulduğu duyuruldu.



Katalonya polis teşkilatı Mossos tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bir kişi, polise saldırma amacıyla Cornella polis karakoluna girdi. Saldırgan vuruldu. Olay saat 06.00'dan hemen önce gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

İspanya basını, saldırganın 29 yaşında ve Cezayir asıllı olduğunu, üzerinde İspanya kimlik belgesi bulunduğunu yazdı. Mossos, diğer karakolları benzer saldırılara karşı dikkatli olma konusunda uyardı.