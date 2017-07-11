İspanya'dan Türkiye'ye DEAŞ'lı teşekkürü

İspanya İçişleri Bakanlığı, geçen yılın aralık ayında Türkiye'de yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 2 İspanyol kadının Madrid'e getirildiğini duyurdu.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle İstanbul'dan Madrid'e getirilen 2 kadının jandarma ekipleri tarafından Adolfo Suarez - Madrid Barajas havaalanında tutuklandıkları ve 14 Temmuz Cuma günü Ulusal Mahkeme'ye çıkarılacakları bildirildi.

Asya Ahmed Muhamed ile Fatma Akil Laghmich adlı İspanyol vatandaşı kadınların, DEAŞ adına Suriye'de savaşan ve orada hayatını kaybeden Faslı iki teröristin dul kalan eşleri oldukları belirtildi.

"İSPANYA YOLUNDA..."

İki yıl boyunca DEAŞ'ın kontrolü altında Suriye'de yaşayan ve İspanya'ya dönmek üzere yola çıkmışken, Türkiye'de yakalanan iki kadının, İspanya'da "ulusal güvenliği tehdit ettikleri" kaydedildi.

Asya ve Fatma adlarındaki iki kadının İspanya'da DEAŞ üyesi olmak suçuyla mahkemede hakim karşısına çıkacakları açıklandı. Ayrıca tutuklanan iki kadının yanında olan küçük yaştaki çocuklarının İspanya'daki diğer aile üyelerine teslim edilecekleri ifade edildi.

Bu arada İspanya İçişleri Bakanlığı, "Türkiye'de güvenlik güçleri ve resmi otorite ile olan mükemmel iş birliği, yakalanan iki kadının İspanya'ya getirilmelerini sağladı." açıklamasında bulundu.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Türk güvenlik kurumları ile İspanyol jandarması arasında "kalıcı ve sıkı bir iş birliği" olduğunu vurgulayan İspanya İçişleri Bakanlığı, operasyonun gerçekleştirilmesinde Türkiye dışında Amerikan ve Fas güvenlik kurumlarıyla yapılan bilgi alışverişinin de önem arz ettiğini kaydetti.