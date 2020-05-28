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  4. 28 Mayıs 2020 19:35

İspanya'dan yine iyi haber; Son 24 saatte koronavirüsten 1 kişi öldü

Koronavirüs salgınında zor günler geçiren ve 27 bin 119 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre son 24 saat içinde sadece 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'dan yine iyi haber; Son 24 saatte koronavirüsten 1 kişi öldü
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İspanya, virüs salgının ilk günlerinde 24 saat içinde binden fazla can kaybının yaşandığı durumdan iki günde iki can kaybına kadar gelmeyi başardı.

Ülkedeki toplam can kaybı 27 bin 119’a kadar çıkmış olsa da İspanyollar iki günde sadece iki can kaybı yaşanmasını sevinçle karşıladı.

Son 7 gün içinde toplam 38 can kaybının açıklandığı ülkedeki toplam vaka sayısı ise 237 bin 906.

Aktif vaka sayısının da yakalaşık 60 bin olduğu sanılan İspanya’da son olarak günlük vaka sayıları 500’ün altına inmişti.

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