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  4. 11 Aralık 2017 20:55

İsrail Başbakanı Avrupa'da umduğunu bulamadı !

Brüksel'e gelen İsrail Başbakanı, AB'den beklediği desteği alamayınca apar topar Brüksel'den ayrıldı.

İsrail Başbakanı Avrupa'da umduğunu bulamadı !
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB dışişleri bakanlarıyla görüşmek için Brüksel'e gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB'den beklediği destek ve muameleyi göremeyince Juncker'le görüşmesini iptal ederek Brüksel'den ayrıldı.

İsrail'den AB'ye 22 yıldan sonra ilk defa başbakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmesine rağmen protokolün çiğnenerek Netanyahu'nun AB'nin dışişleri bakanı düzeyindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından karşılanması dikkati çekti.

Mogherini ve AB üyesi ülkeleri dışişleri bakanlarıyla çalışma kahvaltısına katılmadan önce basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, tüm Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına uyarak büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacağını ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını düşündüğünü dile getirmişti.

AB'DEN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ BULAMADI

Ancak Netanyahu'nun dışişleri bakanlarıyla görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Mogherini, "Netanyahu bu beklentilerini başka ülkeler için koruyabilir. AB bu yönde adım atmayacaktır." ifadesini kullandı. 

Mogherini, 28 AB üyesinin dışişleri bakanının Başbakan Netanyahu'ya "açık bir mesaj" aktardığını belirterek, "Dışişleri bakanları Netanyahu'ya AB'de Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak, iki devletli çözüm konusunda tam bir birlik olduğunu bizzat göstermiş oldu." diye konuştu. 

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı sırasında AB dışişleri bakanları, ABD'nin Kudüs'ü başkent ilan eden kararına sert tepki göstererek, büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınmayacağını teyit etti.

APAR TOPAR AYRILDI

 AB dışişleri bakanlarından beklediği desteği göremeyen Netanyahu, Juncker'le görüşmesini iptal ederek Brüksel'den ayrıldı.

Görüşmenin iptal nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak AB yetkilileri, İsrail heyetinin olumsuz hava koşullarını gerekçe gösterdiğini belirtti. 
AB kaynakları, dışişleri bakanları toplantısındaki eleştiriler ve gördüğü soğuk karşılama nedeni ile Netanyahu'nun Juncker ile görüşmeden, ülkeden ayrılmaya karar verdiğini ileri sürüyor. 

AA

ab , avrupa birliği , netenyahu , brüksel , israil
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