İşte çocukları katleden o terörist

İngiltere tarihinin en büyük terör saldırılarından birine sahne oldu. Manchester kentinde önceki gece Amerikalı popçu Ariana Grande’nin performansının sona erdiği sırada patlama yaşandı. Aralarında çocukların da olduğu 22 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın ev yapımı bombayı patlattığını, kendisinin de öldüğünü açıkladı. Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırıyı Libya asıllı Salman Abadi’nin (22) düzenlediği iddia edildi. Eylem Paris-Bataclan, Florida’da gece kulübü ve İstanbul’daki Reina saldırılarını hatırlattı. İngiliz basını saldırıyı gerçekleştiren Abadi'nin fotoğrafını yayınladı.

İngiltere'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi

8 Haziran’daki genel seçimlere hazırlanan İngiltere, önceki gece tarihinin en büyük terör saldırılarından biriyle sarsıldı. Patlama Manchester şehrinde ABD’li şarkıcı Ariane Grande’nin (23) konser verdiği ‘Manchester Arena’da yaşandı. Yerel saatle 22.33’de yaşanan saldırıda aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaşamını yitirdi. 59 kişi de yaralandı. Durumu ciddi olan yaşları 16’nın altında 12 çocuk hastanede tedavi altına alındı. Eylem sırasında salonda yaklaşık 21 bin izleyici vardı. Bu olay, 7 Temmuz 2005’te Londra Metrosu’na yapılan ve 52 kişinin öldüğü El Kaide’nin üstlendiği eylemden sonra İngiltere’de can kaybı yaşanan en büyük terör saldırısı oldu.

İngilteredeki patlama anı böyle görüntülendi