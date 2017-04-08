İsveç'teki saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

İsveç’in başkenti Stockholm’de olayın gerçekleştiği Ahlens Mağazası'nın önünde gelen yerli yabancı ziyaretçiler, kamyonlu saldırgan tarafından öldürülen 4 kişinin anısına da notlar ve çiçekler bıraktılar.

Saldırgan Özbek uyruklu

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada dün gözaltına alınan ve sorgusundan sonra bugün tutuklanan 39 yaşındaki saldırganın Özbekistan uyruklu olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin bugün akşam üzeri üç kişinin daha gözaltına alındığını ve sorgularının devam ettiği bildirildi.

İsveç'in Başkenti Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi’nde dün yerel saatle 15.00 civarında bir kamyon büyük bir mağazaya dalmıştı. Olayda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

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