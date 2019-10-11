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  4. 11 Ekim 2019 16:29

İsveç'ten Türkiye'ye yaptırım talebi

İsveç, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle silah ambargosu uygulanması teklifini sunma kararı aldı.

İsveç'ten Türkiye'ye yaptırım talebi
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İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını talep edecek.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na karşı bir adım da İsveç’ten geldi. 

İsveç Parlamentosu, Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyeceklerini duyurdu. Talep, pazartesi günü gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda dile getirilecek.

Fransa da bu sabah, gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi’nde Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini duyurmuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye’nin harekatı için ‘sorumsuzca eylem’ nitelemesinde bulunmuş ve BM Güvenlik Konseyi’ne gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi çağrısı yapmıştı.

Operasyonun ardından Norveç ve Finlandiya, Türkiye’ye askeri ihracatı askıya almıştı.

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isveç , yaptırım , silah ambargosu
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