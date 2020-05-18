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  4. 18 Mayıs 2020 21:03

İtalya, AB içinde turist koridoruna karşı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB), içinde ülkelerin turist koridoru oluşturamayacağını açıkladı.

İtalya, AB içinde turist koridoruna karşı
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Di Maio, 11 AB ülkesinden mevkidaşının katılımıyla yapılan ve Avrupa içinde seyahat ve dolaşım özgürlüğünün tartışıldığı video konferans sonunda Facebook hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bu turizm sezonunda İtalyanların, ülke turizmine katkıda bulunacağını, buna ek olarak Avrupalıların ülkelerine gelmesi için çalıştıklarını belirten Di Maio, "Şu saatlerde turizm sektörümüzün en azından bu yaz dönemi boyunca Avrupa’nın önemli başkentlerinden ve ülkelerinden turistleri ağırlayabilmesi için çalışıyoruz." dedi.

 
Di Maio, bazı AB ülkeleri aralarında gündeme gelen ikili anlaşmalara da değinerek, "Hepimiz bu turizm sezonunu karşılamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. İkili anlaşmalar temelinde hiçbir şekilde turist koridoru oluşturulmayacak, bu kabul edilemez. Avrupa ruhuna aykırı." diye konuştu.

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