SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 199'A YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 19 Mayıs 2020 18:42

İtalya Başbakanı Conte'den şoke eden koronavirüs itirafı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgını ile ilgili şoke eden bir açıklama yaptı. Koronavirüs gibi bütün dünyayı etkileyen bir salgına hazırlıklı olmadıklarını belirten Conte, Avrupa’da salgının ilk ciddi şekilde etkilendiği yer olduğunu hatırlattı.

İtalya Başbakanı Conte'den şoke eden koronavirüs itirafı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Başbakan Conte, 73. Dünya Sağlık Asamblesi’nin video konferans yöntemiyle yapılan kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin, Avrupa’da salgının ilk ciddi şekilde etkilendiği yer olduğunu hatırlattı.

Mart başında uygulamaya koydukları sıkı tedbirler sayesinde 2 ay sonra bugün gelen verilerin cesaret verici olduğunu ifade eden Conte, "Kabul edelim ki bu kadar büyük bir küresel krize tamamen hazırlıklı değildik. Sonrasında bunu telafi etmek için büyük beceri gösterdik ancak yine burada derslerimizi almamız gerekiyor ve kesinlikle alacak dersimiz var." dedi.

 
Conte, "Erken uyarı mekanizmalarını, bilgi alışverişini, uluslararası toplumun salgın hazırlıklarında en iyiyi belirlemek için güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Virüsün, hayatlarını bundan birkaç ay öncesine kadar tahmin edemeyecekleri boyutta değiştirdiğine dikkati çeken İtalya Başbakanı, Dünya Sağlık Örgütünün rolünün güçlendirilmesi ve daha savunmasız ülkeler için desteğin arttırılması gerektiğinin de altını çizdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
italya , conte , italya koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM