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  4. 20 Ağustos 2019 17:09

İtalya Başbakanı istifa edeceğini açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte görevinden istifa edeceğini açıkladı. Giuseppe Conte İtalyan hukukçu, akademisyen ve siyasetçi. 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla İtalya Başbakanı seçilmiştir.

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