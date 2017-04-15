İtalya ile gözaltı krizi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Hatay’da 6 gün önce gözaltına alınan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande’nin durumunu dikkatle takip ettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan bu sabah yapılan resmi açıklamada, Türk makamlarının, gerekli izinleri olmadığı bir bölgede bulunduğu sırada gözaltına alınan Gabriele Del Grande’nin durumunun iyi olduğuna dair teminat verdiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, ivedi bir şekilde sonuca ulaşmak için İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği ve İzmir Konsolosluğu’yla yakın işbirliği içinde ve büyük dikkatle Del Grande’nin durumunu takip ettiklerini kaydetti.

35 yaşındaki Gabriele del Grande, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD terör örgütünün doğuşunu anlatacağı yeni kitabı için araştırma yapmak üzere gittiği Hatay’da, yapılan güvenlik kontrolleri sırasında pazartesi günü gözaltına alınmıştı.

PERŞEMBE GÜNÜ SINIR DIŞI EDİLMESİ BEKLENİYORDU

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Suriye sınırında gözaltına alınan Del Grande’nin, geçen Perşembe günü sınır dışı edileceği belirtilse de bu gerçekleşmemişti.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan İtalya Dışişleri Bakanlığı ise eleştirilere maruz kalmıştı.

Geçen aylarda da kitap projesinden dolayı birçok kez Türkiye’ye giden Gabriele Del Grande, Akdeniz’deki göç krizine ilişkin çalışmalarıyla biliniyor ve bu konuya ilişkin yazılarını da “Fortress Europe” adlı blog sitesinde yayımlıyor.

Del Grande, Venedik Film Festivali’nde de gösterilen “Gelin Tarafı (Io Sto Con La Sposa)” adlı belgeselle de dikkat çekmişti.