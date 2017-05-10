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  4. 10 Mayıs 2017 16:36

İtalya Schengen'i askıya alıyor

G7 zirvesine hazırlık yapan İtalya Schengen'i askıya alıyor...

İtalya Schengen'i askıya alıyor
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G7 zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan İtalya, 10-30 Mayıs tarihleri arasında Avrupa ülkelerinden girişleri kontrol edecek.

G7 ülkeleri Maliye Bakanları toplantısı, 11-13 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Bari kentinde yapılacak. G7 üyesi ülkelerin liderleri de 26-27 Mayıs'ta, Sicilya adasının Taormina kentinde düzenlenecek zirvede buluşacak. Bu toplantılar nedeniyle 10-30 Mayıs tarihleri arasında İtalya, Schengen Anlaşması hükümlerini uygulamayacak. Bu da, Schengen bölgesine dahil Avrupa ülkelerinden İtalya'ya girişlerde normalde yapılmayan sınır ve gümrük kontrollerinin 20 gün boyunca uygulanacağı anlamına geliyor.

İtalyan Ulusal Sivil Havacılık Kurumu (Enac), bu tarihler arasında seyahat edecek yolcuları yanlarında geçerli belgelerini bulundurmaları yönünde uyardı.

Enac, kontroller nedeniyle kuyrukların ve bekleme sürelerinin artabileceği gerekçesiyle yolculara havalimanlarına normalden daha erken gitmelerini de tavsiye etti. Enac'tan yapılan açıklamada, söz konusu kontrollerin 'kara, deniz ve hava sınırlarında' uygulanacağı belirtildi.

İtalya'ya Schengen Bölgesi içinden ya da dışından yapılan uçak seferleri öncesi havayolu şirketlerinin Detaylı Yolcu Bilgileri'ni (API) paylaşmaları gerektiği de vurgulandı.

BBC Türkçe

askı , g7 zirvesi , italya , schengen