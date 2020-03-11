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  4. 11 Mart 2020 20:49

İtalya yangın yeri: 196 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

İtalya yangın yeri: 196 kişi daha hayatını kaybetti
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İtalya'da koronavirüs nedeniyle karantina uygulanmaya başlanmasının ardından ölü ve hasta sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

KORONAVİRÜS PARLAMENTOYA DA SIÇRADI

İtalyan basınında haberlerde, İtalya'da Kovid-19 vakalarının ilk ve yoğun olarak görülmeye başlandığı Lodigiano bölgesinin milletvekili 46 yaşındaki Claudio Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla mecliste oturduğu sıralara yakın diğer 14 milletvekilinin de oturumlara katılmamaları ve evde kalmaları istendi.

HAFTALAR SONRA VAKA GÖRÜLMEDİ

Diğer yandan, Lodigiano bölgesi içinde kalan ve koronavirüsün İtalya'da ilk yayıldığı noktalardan biri olan Codogno beldesinde iki haftadır sıkı şekilde uygulanan karantinanın ardından dün açıklanan verilerde beldede haftalar sonra ilk kez yeni bir vaka kaydedilmediği ve virüsün yayılmasının dün için durduğu açıklandı.

AA

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