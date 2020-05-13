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  4. 13 Mayıs 2020 16:12

İtalya'da "Alo şiddet" hattını arayanların sayısında korkunç artış

İtalya’da yeni tip corana virüs (Covid-19) salgınından sonra "Alo şiddet" hattını arayanların sayısında yüzde 73 oranında artış görüldü.

İtalya'da Alo şiddet hattını arayanların sayısında korkunç artış
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İtalya’da Başbakanlığa bağlı Fırsat Eşitliği Dairesinin, aile içi şiddet, kadına şiddet, her türlü taciz ve takibin ihbar edilmesi için oluşturduğu "1522" numaralı destek hattı telefonu, Covid-19 sebebiyle acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde daha çok çaldı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (ISTAT) açıkladığı verilere göre, şiddete yönelik destek hattı, Covid-19 karantinasının uygulandığı 1 Mart - 16 Nisan döneminde 5 bin 31 çağrı aldı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73’lük artışa denk geldi.

 
Destek hattını arayan 2 bin 13 kişinin yardım talebinde bulunurken, geçen yıla nazaran bu sayı yüzde 59’luk artışa karşılık geldi.

ISTAT açıklamasında, söz konusu artışın sadece daha fazla şiddetten değil, kadınların kendilerini daha az yalnız hissettiren farkındalık kampanyalarından kaynaklanmış olabileceği de ifade edildi.

Hattı arayanlardan 1543 kişinin şiddet gördüğü için bu numaraya başvurduğu, diğer arayanların ise bilgi almak ya da farklı tipteki şiddeti ihbar için aradığı kaydedildi.

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