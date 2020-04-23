SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 491'E YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 23 Nisan 2020 20:48

İtalya'da can kaybı 25 bin 549'a yükseldi

İtalya’da corona virüsü salgınında bir günde 464 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 549’a çıktı.

İtalya'da can kaybı 25 bin 549'a yükseldi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ülkede toplam vaka sayısı bir günde 2 bin 646 arttı ve 189 bin 973 oldu. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,4 oldu.

Son 24 saat içinde iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı ise 3 bin 33 ile rekor kırdı. İyileşen hastaların toplam sayısı 57 bin 576'ya ulaştı.

BBC’deki habere göre, bir gün içinde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti.Yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hastası sayısı da son 20 gündür olduğu gibi bugün de azaldı. Halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 267.

İtalya'da bugüne kadar 1 milyon 52 bin 577 kişiye, toplamda 1 milyon 579 bin 909 test yapıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
italya , ölüm , virüs , salgın , vaka , ölümcül virüs , pandemi , koronavirüs , corona , coronavirüs , korona , covid , kovid , kovid-19 , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM