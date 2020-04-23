İtalya'da can kaybı 25 bin 549'a yükseldi

Ülkede toplam vaka sayısı bir günde 2 bin 646 arttı ve 189 bin 973 oldu. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,4 oldu.

Son 24 saat içinde iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı ise 3 bin 33 ile rekor kırdı. İyileşen hastaların toplam sayısı 57 bin 576'ya ulaştı.

BBC’deki habere göre, bir gün içinde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti.Yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hastası sayısı da son 20 gündür olduğu gibi bugün de azaldı. Halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 267.

İtalya'da bugüne kadar 1 milyon 52 bin 577 kişiye, toplamda 1 milyon 579 bin 909 test yapıldı.