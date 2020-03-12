İtalya'da flaş koronavirüs kararı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı. Conte açıklamasında, "Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından itibaren ticari faaliyette bulunan tüm mağaza ve işletmeler kapatılacak" ifadelerini kullandı. Başbakan Conte, "Eğer hep birlikte bu kurallara uyarsak, bu acil durumdan en kısa zamanda çıkarız" dedi.

Kovid-19 nedeniyle son 3 haftadır olağanüstü günler geçiren ve vaka sayısındaki artışın önüne geçemeyen İtalya’da hükümet, pazartesi günü açıkladığı kısıtlayıcı tedbirlerin çerçevesini genişletti.

Başbakan Conte, akşam saatlerinde Facebook hesabından yaptığı canlı yayınla, Kovid-19’a karşı mücadelede İtalyanlara gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

"MARKET, ECZANE HARİCİNDE TÜM İŞYERLERİ KAPATILACAK"

Önceliklerinin her zaman İtalyanların sağlığı olduğunu belirten Conte, "Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından itibaren ticari faaliyette bulunan tüm mağaza ve işletmeler kapatılacak. Bütün restoran, kafe, bar gibi işletmelerin faaliyetleri askıya alınmıştır. Evlere servis hizmeti yapılmaya devam edilebilecek." dedi.

Mal ve hizmeti sunan tedarik zincirlerinin, taşımacılık, tarımsal faaliyetler, bankacılık, sigorta ve posta hizmetlerinin garanti edileceğini, benzinliklerin açık olacağını vurgulayan Conte, marketlerin de açık kalacağını, marketlere akın edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sanayi işletmeleri ve fabrikaların salgının bulaşmasını önleyecek nitelikte güvenlik koşullarına uymak koşuluyla açık kalabileceğini ifade eden Conte, zorunlu olmayan tüm üretim departmanlarının kapatıldığını duyurdu.

YENİ ÖNLEMLER ALINABİLECEĞİ SİNYALİ

Başbakan Conte, Kovid-19 nedeniyle vaka ve ölü sayısının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler de alabileceklerinin sinyalini verdi.

Önlemlerin sonuçlarını birkaç hafta içinde alacaklarını kaydeden Conte, "Eğer hep birlikte bu kurallara uyarsak, bu acil durumdan en kısa zamanda çıkarız." ifadesini kullandı.

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında bugün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükselirken, Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.

Başbakan Conte, pazartesi günü yaptığı açıklamayla da Lombardiya Bölgesi ve 14 kent için geçen hafta sonu ilan ettiği giriş-çıkış ve serbest dolaşım kısıtlamaları içeren “kırmızı bölge” olarak andığı karantinayı ülke geneline genişlettiğini duyurmuştu.

Bu arada, Conte’nin hafta başında ülke genelinde kanun hükmünde kararnameyle hayata geçirdiği salgının önlenmesine yönelik kısıtlamalar sebebiyle başkent Roma’nın akşam saat 18.00’den sonra sokaklarının boşaldığı görülürken, polislerin sokağa çıkanlara izin belgesi sorduğu görüldü.

ABD'DE VAKA SAYISI 1107'YE ÖLÜ SAYISI İSE 32'YE ÇIKTI

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 1107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaştığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ülkede salgına yakalanan kişi sayısının her geçen gün arttığına işaret edildi.

Ülke genelinde teyid edilen vaka sayısı 1107 oldu. Koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 32'ye çıktı.

100 BİN KİŞİLİK KONFERANS İPTAL EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ''pandemi'' ilan edilen koronavirüse karşı önlem almak için ülke genelinde bir çok etkinliğin iptal edildiği belirtildi.

Merkezi Utah eyaletinde bulunan Mormon tarikatı, Nisan ayında yaklaşık 100 bin kişinin katılacağı dini konferansı salgın nedeniyle iptal ettiklerini duyurdu.

16 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 30 milyon üyesinin bulunduğu belirtilen Mormon tarikatının virüs tehlikesine karşı, Asya’daki bazı tapınaklarını geçici olarak kapattığı ve bir çok ülkede misyonerlik faaliyetlerini kısıtladığı kaydedildi.

NEW YORK'TA TOPLU ULAŞIM ALANLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Amerika'nın en yoğun şehirlerinden olan New York'ta Büyükşehir Ulaşım Otoritesi (MTA) toplu ulaşım alanlarında dezenfekte faaliyetlerini artırdı. MTA çalışanlarının, düzenli olarak özel ilaçlarla metro istasyonlarını ve metro yolcu kabinlerini koronavirüse karşı temizlediği görüldü.

Koronavirüs ABD'deki televizyon ve şov dünyasını da etkiliyor. Dünyaca ünlü talk showcular Stephen Colbert, John Oliver ve Jimmy Fallon bir süreliğine programlarına seyirci almayacaklarını duyurdu.

Dünya genelinde 108 ülkede görülen yeni tip koronavirüsün en son rakamlara göre toplam 124 bin 900 kişiye bulaştığı ve 4 bin 592 kişinin de ölümüne neden olduğu belirtildi.

FRANSIZ POLİNEZYASI'NDA İLK VAKA

Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, Fransa’dan dönen bir kişide ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Fransız Polinezyası Başkanı Edouard Fritch, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının hafta sonu Paris'ten dönen Fransız Polinezyası’nın Fransa Ulusal Meclisi üyesi Maina Sage’de tespit edildiğini açıkladı.

Başkan Fritch, Fransa’daki temasları sırasında virüse yakalanan Fransa Kültür Bakanı Franck Riester ile görüşen Sage’nin evinde tecrit altında olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alan Fransız Polinezyası, ülkeye giren yabancılardan Kovid-19 taşımadıklarını gösteren sağlık belgesi istiyor.

DANİMARKA'DA VAKA SAYISI 514'E ÇIKTI

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 514'e çıktığı belirtildi.

Başbakan Mette Frederiksen, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ve yetkililer, ülkedeki koronavirüs gelişmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Frederiksen, koronavirüs vakası sayısının hızla arttığını ve 514'e çıktığını, 1303 kişinin karantinada tutulduğunu söyledi.

Cuma gününden itibaren ülkedeki eğitim kurumlarının 14 gün boyunca kapatıldığını, kritik görevlerde olmayan kamu çalışanlarının evlerine gönderildiğini anlatan Frederiksen, özel sektör yetkililerinden de evden çalışabilecek olanları evlerine göndermesini istedi.

Frederiksen, 100 kişiden fazla olan etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini, gerekirse bu yönde yasa çıkartılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ise koronavirüs tedavisi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

BM'DEN BÜTÜN ÜLKELERE ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "pandemi" olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortak bir tehdit olduğunu belirterek, bütün hükümetlere salgınla mücadelede çabalarını artırmaları çağrısı yaptı.

Guterres, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi kategorisine almasının ardından, yazılı bir açıklama yaparak sorumluluk ve dayanışma çağrısında bulundu.

Virüs ile mücadele ederken, korkunun yayılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirten Guterres, ''Birlikte bu pandeminin seyrini değiştirebiliriz. Bütün hükümetlere virüsle mücadelede çabalarını artırması çağrısı yapıyorum. Herkesi etkileyen bu kriz karşısında hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.'' ifadesini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA FİLM GÖSTERİMLERİ DURDU

Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sinema salonlarındaki film gösterimlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, sinema salonlarında film gösterimlerinin durdurulması kararı Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonu (GCAM) tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alındı.

Kararla, virüsü kontrol altında tutma ve sağlık birimlerinin tavsiye ettiği önlemlerin dikkate alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 21'e yükseldiğini duyurmuştu.

IRAK'TA VAKA SAYISI 79'A YÜKSELDİ

Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 79'a yükseldiği bildirildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 79'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede son olarak yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8, vaka sayısı da 71 şeklinde açıklanmıştı.

Bağdat yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti.

Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler dışında İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati ikinci bir duyuruya kadar yasaklamıştı.

BURKİNA FASO'DA GÖSTERİ VE TOPLANMALARA KORONAVİRÜS YASAĞI

Burkina Faso'da iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından gösteri ve toplanmaların nisan sonuna kadar yasaklandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakanlar Kurulu ülkenin kuzeyinde iki yıldır yaşanan terör saldırılarını ve koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri görüşmek için akşamüstü toplandı.

Sağlık Bakanı Claudine Lougue, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hafta sonunda iki köye düzenlenen ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bakan Lougue, ayrıca ülkede iki kişide Kovid-19 virüsünün görülmesinden sonra alınan önlemler kapsamında bütün gösteri ve toplanmalara da nisan sonuna kadar yasak getirildiğini ifade etti.

Halka açık alanlarda yapılacak bütün ulusal ve uluslararası faaliyetlerin de askıya alındığını belirten Lougue, buna Mart sonunda ülkenin ikinci büyük kenti Bobo Dioulasso'da düzenlenmesi kararlaştırılan Ulusal Kültür Haftası'nın da dahil olduğunu kaydetti.

Burkina Faso’da 24 Şubat’ta Fransa’dan dönen bir papaz ve karısına yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış, çift tedavileri yapılmak üzere hastanede karantinaya alınmıştı.

Öte yandan, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla insan öldü, 270 bin kişi evinden oldu.

HİNDİSTAN 15 NİSAN'A KADAR BAZI VİZELERİ ASKIYA ALACAK

Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Nisan'a kadar bazı vizeleri askıya alacağını açıkladı.

Hint yetkililer, 13 Mart'tan itibaren diplomatik, resmi ya da çalışma hariç tüm vizelerin askıya alınması kararının, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde olduğunu açıkladı.

Bu arada ülkede 15 Şubat'tan sonra Çin, İtalya, Güney Kore, Fransa, İspanya ve Almanya'yı ziyaret etmiş olanların 14 gün boyunca karantina altına alınacağı belirtildi.

Hindistan'da 62 yeni tip koronavirüs vakası bulunuyor.

KÜBA'DA İLK KORONAVİRÜS VAKALARI TESPİT EDİLDİ

Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.