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  4. 16 Mart 2020 20:34

İtalya'da korkunç bilanço! Bir günde 349 kişi öldü

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi. Vaka sayısı ise 27 bin 980 oldu.

İtalya'da korkunç bilanço! Bir günde 349 kişi öldü
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İtalya'da 21 Şubat’ta patlak veren ve 3 haftayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, ölü sayısı 2 bini aştı. 

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. 

Borrelli, ülkede mevcut virüs vaka sayısının 23 bin 73'e çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 27 bin 980 olduğunu bildirdi. 

Ölü sayısının düne göre 349 kişi daha arttığını kaydeden Borrelli, toplam sayının 2158'e yükseldiğini belirtti.

Borrelli, dün 2 bin 335 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün daha yüksek olduğunu vurgularken, bu sayıya 414 kişinin daha eklendiğini ve toplam sayının 2749'a ulaştığını duyurdu.

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italya , koronavirüs
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