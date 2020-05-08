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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3 BİN 689'A YÜKSELDİ!
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  4. 08 Mayıs 2020 19:41

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 30 bini aştı!

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 243 artarak 30 bin 201’e yükseldi. Bu verilere göre İtalya, ölü sayısı 30 bini aşan 3. ülke konumuna geldi.

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 30 bini aştı!
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Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1663'lük düşüşle 87 bin 961'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 217 bin 185 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 747'lik artışla 99 bin 23’e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 243 daha artarak 30 bin 201’e yükseldi. Böylece ABD ve İngiltere'nin ardından İtalya Kovid-19 can kaybı 30 bini geçen üçüncü ülke oldu.

 
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1311 olan sayı 1168'e geriledi.

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