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  4. 02 Temmuz 2020 20:29

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 34 bin 818'e yükseldi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 818 oldu.

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 34 bin 818'e yükseldi
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Ülkede 4 ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 195 düşüşle 15 bin 60'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 961'e ulaştı. Son 24 saatte 201 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 366 artışla 191 bin 83'e yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 818'e çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 498 bin 719 test yapıldı.

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