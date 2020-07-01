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  4. 01 Temmuz 2020 20:09

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 788'e yükseldi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 788'e yükselirken, son 24 saatte 187 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 788'e yükseldi
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Ülkede 4 ayı aşkındır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 308 düşüşle 15 bin 255'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 240 bin 760’a ulaştı. Son 24 saatte 187 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 469’luk artışla 190 bin 717'ye çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 34 bin 788'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 445 bin 476 test yapıldı.

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italya , koronavirüs , korona
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