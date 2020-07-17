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  4. 17 Temmuz 2020 18:53

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi
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Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 456'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı. Son 24 saatte 233 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 237'lik artışla 196 bin 483'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 154 bin 259 test yapıldı.

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italya , koronavirüs , korona
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